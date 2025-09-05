logo

BTC/USD

110862

ETH/USD

4314.33

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Подписание мирного соглашения: стало известно на что согласились США
commentss НОВОСТИ Все новости

Подписание мирного соглашения: стало известно на что согласились США

США примут на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники

5 сентября 2025, 21:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине после возможного подписания мирного соглашения. Об этом пишет NBC News.

Подписание мирного соглашения: стало известно на что согласились США

Роль США в мирном соглашении (фото из открытых источников)

Речь идет о создании большой демилитаризованной территории, границы которой пока не определены. Благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон намерена принять ведущую роль в наблюдении за этой зоной, используя спутники, беспилотники и другие разведывательные средства.

По информации СМИ, впоследствии контроль над территорией может быть подкреплен войсками стран, не входящих в НАТО, в частности, Саудовской Аравии или даже Бангладеш. В то же время, американские военные не будут дислоцироваться на территории Украины.

Переговоры по этому вопросу ведет Пентагон под руководством генерала ВВС, главы Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. Через неделю после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным он представил президенту США четыре варианта гарантий безопасности и рекомендовал наиболее прогрессивный из них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что на прошлой неделе в США состоялась закрытая встреча представителей Вашингтона и Тайбэя, сообщает Financial Times.

По информации издания, от американской стороны в переговорах принял участие чиновник Минобороны по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Джед Ройал, а от Тайваня — заместитель советника по национальной безопасности Сю Сучень.

Сначала встреча планировалась еще в июне на более высоком уровне: ожидалось, что США будет представлять заместитель председателя Пентагона Элбридж Колби, а Тайвань — министр обороны. Однако встреча тогда не прошла. Формально — из-за американских ударов по Ирану, но FT отмечает, что настоящей причиной могла стать угроза сорвать предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-take-lead-watching-ukraine-buffer-zone-peace-deal-russia-comes-toge-rcna228810
Теги:

Новости

Все новости