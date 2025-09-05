Подписание мирного соглашения: стало известно на что согласились США

США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине после возможного подписания мирного соглашения. Об этом пишет NBC News.

Роль США в мирном соглашении (фото из открытых источников)

Речь идет о создании большой демилитаризованной территории, границы которой пока не определены. Благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон намерена принять ведущую роль в наблюдении за этой зоной, используя спутники, беспилотники и другие разведывательные средства.

По информации СМИ, впоследствии контроль над территорией может быть подкреплен войсками стран, не входящих в НАТО, в частности, Саудовской Аравии или даже Бангладеш. В то же время, американские военные не будут дислоцироваться на территории Украины.

Переговоры по этому вопросу ведет Пентагон под руководством генерала ВВС, главы Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. Через неделю после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным он представил президенту США четыре варианта гарантий безопасности и рекомендовал наиболее прогрессивный из них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что на прошлой неделе в США состоялась закрытая встреча представителей Вашингтона и Тайбэя, сообщает Financial Times.

По информации издания, от американской стороны в переговорах принял участие чиновник Минобороны по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Джед Ройал, а от Тайваня — заместитель советника по национальной безопасности Сю Сучень.

Сначала встреча планировалась еще в июне на более высоком уровне: ожидалось, что США будет представлять заместитель председателя Пентагона Элбридж Колби, а Тайвань — министр обороны. Однако встреча тогда не прошла. Формально — из-за американских ударов по Ирану, но FT отмечает, что настоящей причиной могла стать угроза сорвать предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

