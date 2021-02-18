Погиб снимавший фильмы о России американский режиссер

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Ольга Чародий
На Кипре в автокатастрофе погиб американский актер и режиссер
индейского происхождения Ахаб О'Хари, известный также как Дик О"Хари. Об
этом сообщает издание Cyprus Mail.
Ахаб О'Хари, фото - из открытых источников
О'Хари снимал фильмы о России, его хорошо знали русскоязычные
жители Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt. Дик О'Хари также был
журналистом и кинопродюсером.
По информации издания, дорожно-транспортное происшествие
произошло днем, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги.
Машина перевернулась два или три раза. Вероятно, водитель не был пристегнут
ремнем безопасности и, возможно, немного превысил скорость, сообщил Cyprus Mail
представитель полиции Пафоса.
Актер снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме "Никогда не стареешь" в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию, Монголию, Китай, Мальту. В России он побывал, в частности, в Карелии, Дагестане и Сибири.
Напомним, талантливый музыкант Артем Язловецкий погиб в аварии, случившейся в Кировоградской области. Ему было всего 29 лет. У Артема осталась жена, за жизнь которой после ДТП борются медики, а также двое детей близнецов. В тот день музыкант вместе со своей женой и детьми ехал по трассе Кропивницкий- Кривой Рог, в Кировградской области. Внезапно на встречную полосу вылетела BMW и врезалась в его "Славуту". Автомобиль Язловецкого от столкновения буквально слетел с трассы. Позже выяснилось, что причиной аварии стала скользкая дорога.В результате ДТП музыкант погиб на месте происшествия. Его 25-летняя супруга получила тяжелые травмы. Как оказалось, после столкновения ремень безопасности врезался в её тело, оставив на нем след. Из-за этого у неё повреждение внутренних органов, множественные переломы, а также внутреннее кровоизлияние.
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