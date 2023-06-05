Погоня истребителей закончилась катастрофой: погибли четыре человека

4 июня в американском штате Вирджиния истребители F-16 были подняты в воздух после того, как самолет Cessna Citation нарушил воздушное пространство вблизи Вашингтона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Опасное событие произошло вечером 4 июня. Внимание оборонного ведомства США привлек необычный полет самолета Cessna, вылетевшего из аэропорта Элизабеттон, штата Теннесси, и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. Однако вскоре самолет резко развернулся на 180 градусов и направился в сторону Вашингтона, где нарушил воздушное пространство американской столицы. Пилоты самолета не отвечали на сообщение, поэтому США решили поднять в воздух истребители F-16.

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Истребители догнали самолет Cessna и создали ударную волну, которая по одной из версий привела к падению самолета.

Однако американско-канадское командование воздушно-космической обороны (NORAD) заявляет, что ударная волна не была причиной падения самолета. В NORAD отметили, что истребители использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, однако он не реагировал. Впоследствии самолет разбился в районе юго-западной Виргинии. На борту находились четыре человека. Когда спасательные службы добрались до места аварии, то зафиксировали, что в катастрофе никто не выжил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова министра обороны Алексея Резникова, заявившего о том, что Украина откажется от истребителей F-16 в летнем контрнаступлении.

Также "Комментарии" писал о том, что американский блоггер инсценировал падение разбившегося вскоре самолета. Целью такого поступка было получить популярность на YouTube. Однако из-за сокрытия доказательств пилот попал в суд.