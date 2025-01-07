Избранный американский президент Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести серьезные пошлины против Канады и Мексики серьезными пошлинами из-за того, что из-за этих стран в США попадают нелегальные мигранты и наркотики.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мексика должна прекратить разрешать миллионам людей приезжать в нашу страну. Мы введем очень серьезные пошлины против Мексики и Канады, потому что Канада тоже позволяет таким людям попадать к нам", – заявил он во время пресс-конференции во вторник.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время планирует переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Ранее он говорил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп назвал неожиданную причину отставки Трюдо . Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него.

США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, а сама страна была полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация.

Трамп заявил, что

Как известно, премьер Канады Джастин Трюдо 6 января объявил о своей отставке. Он заявил, что покинет пост лидера правящей Либеральной партии и должность премьер-министра, когда изберут нового руководителя политсилы.

