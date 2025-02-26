Похоже на рэкет: на Западе шокированы сделкой Трампа о полезных ископаемых

Украина подходит к заключению соглашения о передаче части своих доходов от добычи полезных ископаемых в Соединенные Штаты. Однако это соглашение, как ожидается, не предусматривает четких гарантий безопасности, сдерживающих российскую агрессию. В то же время, в интервью для The New York Times ряд экспертов выразили резкую критику такой политики администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

В частности, эксперт по мирным переговорам Вирджиния Пейдж Фортна отметила, что требование передать минеральные ресурсы Украины в столь тяжелое для страны время напоминает шантаж.

Стивен А. Кук, аналитик Совета по международным отношениям, прокомментировал слова советника по национальной безопасности США Майка Волтца об "экономическом партнерстве" и назвал это "новым видом гарантий безопасности", заметив, что это действительно форма шантажа.

Эксперты, с которыми пообщалось издание, не смогли вспомнить ни один прецедент, когда Соединенные Штаты или какая-либо другая страна требовали ресурсы или деньги от своих союзников во время войны.

"Кажется, что требование к Украине отдать свои минеральные богатства является прямым выражением дипломатической истины, гарантии безопасности часто имеют свою цену, однако этот подход Трампа является значительным отклонением от традиционной американской внешней политики", — пишет NYT.

Хотя Соединенные Штаты часто использовали свою военную силу для защиты экономических интересов, как это было на Ближнем Востоке для обеспечения доступа к нефти, они никогда не требовали от своих союзников прямого финансирования, как в случае с Кувейтом.

"Союзники, как Саудовская Аравия, финансировали войну в Персидском заливе, но не по принуждению", — отметил Кук.

Такой подход Трампа, по мнению экспертов, может ослабить доверие союзников к Соединенным Штатам и создать впечатление, что США не способны выполнять свои обещания. Еще хуже то, что этот курс может сигнализировать противникам о готовности США ставить краткосрочную финансовую выгоду выше своих долгосрочных стратегических интересов.

Как уже писали "Комментарии", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, предусматривающее сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться в мир.