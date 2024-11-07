Администрация Джо Байдена планирует срочно отправить Украине $6 млрд помощи.

Украина получит очередную помощь от США. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, Белый дом планирует в срочном порядке перечислить последние $6 млрд помощи Украине в сфере безопасности до того, как состоится инаугурация Дональда Трампа.

Издание пишет, что команда Байдена готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Трампа на президентский пост.

Politico отмечает, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре Байден поручил Пентагону до завершения его президентской каденции выделить Украине остальную военную помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидовом", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.