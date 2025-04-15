Пока Трамп ждет перемирия в Конгрессе США выступили с важной инициативой по Украине

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Кравцев Сергей
Представители Демократической партии продвигают в Конгрессе США законопроект, ключевая цель которого усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно агентству Reuters, получившему копию законопроекта.
США. Фото: из открытых источников
Отмечается, что конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине – от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.
Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также прописывается предложение о создании должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем пункте речь идет о том, чтобы в разы усилить санкции против РФ и увеличить экспортный контроль. Под ударом должны оказаться российские банки, энергетика и горнодобывающая отрасль. Также должны пострадать чиновники РФ.
По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на Белый дом, чтобы новый власти США заняли более четкую позицию на стороне Киева.
По мнению помощников конгрессменов, которые работали над текстом, даже если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.
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