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Пока Трамп ждет перемирия в Конгрессе США выступили с важной инициативой по Украине

Законодатели США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Представители Демократической партии продвигают в Конгрессе США законопроект, ключевая цель которого усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно агентству Reuters, получившему копию законопроекта.

Пока Трамп ждет перемирия в Конгрессе США выступили с важной инициативой по Украине

США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине – от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.

Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также прописывается предложение о создании должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем пункте речь идет о том, чтобы в разы усилить санкции против РФ и увеличить экспортный контроль. Под ударом должны оказаться российские банки, энергетика и горнодобывающая отрасль. Также должны пострадать чиновники РФ.

По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на Белый дом, чтобы новый власти США заняли более четкую позицию на стороне Киева.

"Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января", – говорится в сообщении.

По мнению помощников конгрессменов, которые работали над текстом, даже если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-lawmakers-look-boost-ukraine-sanction-russia-sources-say-2025-04-14/
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