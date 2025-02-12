Пока все идет гладко: довольный Трамп рассказал об "очень хорошем разговоре с Зеленским"

Президент США Дональд Трамп представил свою версию разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Подробности он обнародовал в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Общение прошло очень хорошо. Он, как и президент Путин, стремится к миру", – говорится в сообщении.

Трамп сообщил, что обсуждал с Зеленским "разные вопросы, связанные с войной", однако основное внимание было уделено запланированной на пятницу встрече украинской и американской делегаций в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я надеюсь, что итоги этой встречи будут положительными. Пора положить конец этой бессмысленной войне, которая привела к массовым и абсолютно ненужным жертвам и разрушениям. Пусть Бог благословит народы России и Украины!" – написал Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разговор с президентом США Дональдом Трампом касался, в частности, того, что Украина и Америка могли бы сделать вместе. Интерес Трампа к этому аспекту отметил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах.

"Длительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", — написал глава Украинского государства.

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились о дальнейших контактах и встречах.

"Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным", — сдержанно Зеленский.

