Что реально сделал Трамп для Украины за 6 месяцев своего президентства

20 января 2025 года состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, а теперь закончились первые шесть месяцев его президентства. Сам Трамп заявляет, что сделал Америку "горячей", однако, как эти полгода повлияли на войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на платформе Truth Social опубликовал сообщение, в котором перечислил свои достижения в должности президента США за первые шесть месяцев. По словам Трампа, он совершил "много хорошего и большого", в частности смог добиться "прекращения многочисленных войн". Американский лидер заявил, что до его прихода США были "мертвой", а теперь стали "горячей" и "самой крутой и уважаемой страной в мире".

Политический обозреватель Роман Шрайк выделил два ключевых момента в президентстве Трампа для Украины. Первым фактором он называет отсутствие новых пакетов помощи.

"Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана старая гуманитарная помощь. Военная останавливалась трижды. Подрывники для противошахедных ракет, сделанные для Украины, забрали и отправили на Ближний Восток", — указывает Шрайк.

По его словам, сдвиги произошли в июле, и страны ЕС могут купить у США оружие и передать его Украине. По этой схеме объявлены две системы "Петриот" от Германии и возможность получить еще три от других стран, однако поставки чего-то еще в тумане.

Другим фактором войны России против Украины при президентстве Трампа Шрайк называет отсутствие новых санкций против РФ.

"Ноль новых пакетов санкций против России. Ослаблен контроль за соблюдением старых. Пошлина в 10%, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталось. Санкционный проект Грэма-Блюменталя почти четыре месяца провалялся в Сенате, а в июле его заморозили — Трамп решил, что может ввести аналогичные санкции и без нового закона. США, несмотря на уговоры, не присоединились к снижению потолка на российскую нефть, принятую ЕС и Великобританией", — отмечает обозреватель.

Шрайк считает, что самой большой интригой следующих полутора месяцев будут действия Трампа, если Путин никак не отреагирует на угрозы США по поводу начала мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали две причины, почему Джей Ди Вэнс заменит Дональда Трампа до конца года.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили российскому диктатору: "Путин, твоя очередь придет".