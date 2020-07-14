Полиция США застрелила нарушителя карантина: он тоже оказался не "святой"

В США полицейский застрелил мужчину, который перед этим ранил ножом другого человека через замечания об отсутствии маски. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на американские СМИ.

Как рассказал прессе представитель полиции, лейтенант Брайан Олексик, заместитель шерифа заметил злоумышленника в жилом районе и выстрелил, когда тот попытался напасть на него с ножом.

43-летний Шон Руис скончался в больнице шатат Мичиган, где и произошел инцидент, от смертельного ранения.

Олексик отметил, что за полчаса до стрельбы, Руис в магазине ударил ножом 77-летнего мужчину, который упрекнул его отсутствием маски. Пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции избили водителя автобуса, который отказался вести пассажиров без маски. После того как водитель маршрута попал в кому, его коллеги вышли на забастовку.

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