Политолог оценил перспективу господина Трампа о завершении войны за 100 дней

План президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины в течение 100 дней выглядит более достижимым, чем ранее озвучиваемые сроки. Однако важнейшим является продолжение поддержки США для Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина отметил политолог Игорь Рейтерович.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Это не первая абстрактная инициатива, но этот термин кажется более реалистичным по сравнению с предыдущими прогнозами, которые были на уровне 24 дней или еще меньше. За 3-6 месяцев можно достичь конкретных результатов в переговорах и прийти к определенному пониманию, как может выглядеть ситуация", – объяснил Рейтерович.

В то же время он отметил важность постоянной поддержки со стороны США для Украины в течение этого времени.

"Переговоры важны, но, как сам Трамп отмечал, они должны происходить с позиции силы. Поэтому США должны, и я уверен, что они продолжат поддерживать Украину, и этот процесс будет двигаться вперед", — добавил политолог.

Рейтерович также подчеркнул, что если экономическая ситуация в России будет ухудшаться быстрыми темпами, это заставит Кремль сесть за стол переговоров раньше.

"Трамп это понимает. Посмотрим, воспользуется ли он этой возможностью", — подытожил политолог.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп дал указание спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней. Однако, по словам аналитиков, мало кто верит в реальность этого плана.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить к Европейскому Союзу новую пошлину. Также его администрация обсуждает 10% штрафную пошлину на китайский импорт из-за того, что фентанил направляется из Китая в США через Мексику и Канаду.