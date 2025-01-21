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Главная Новости Мир США Полная перезагрузка: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за помощь Украине
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Полная перезагрузка: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за помощь Украине

По словам журналиста, у Минобороны США полная перезагрузка, поэтому стоит ожидать нового формата отношений с Украиной.

21 января 2025, 23:13
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Лиля Воробьева

Украинский журналист Роман Бочкала, находясь в Вашингтоне, заявил, что в Пентагоне все работники, отвечавшие за сотрудничество с Украиной, были уволены или переведены на другие должности.

Полная перезагрузка: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за помощь Украине

Пентагон США (фото из открытых источников)

Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

"Имели сейчас встречу с журналистами издания The Washington Post... Так вот. После нашего разговора корреспондент, отвечающий за украинское направление, поехал в Пентагон, чтобы узнать новости относительно Украины. И вот что произошло: все, кто отвечал за Украину, уволены или отстранены. Или же их переведут на другие должности", — отметил Бочкала.

Журналист считает, что это свидетельствует о "полной перезагрузке" отношений США с Украиной.

"Итак, изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — подытожил журналист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, каким будет президентство Трампа.

"Две "бомбы", благодаря которым останется в истории эта инаугурация — шляпа Мелании и обкуренный Маск. Собственно сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, ставший 47-м Президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся, почти как Терминатор. Судя по его речи, он и собирается быть. Терминатором, в политическом смысле, конечно, одновременно он собирается быть и миротворцем прекратить все войны в мире. Дай бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы российскую войну против Украины.

Политолог отметил, что некоторые украинские комментаторы унывают, что Трамп ни разу не упомянул об Украине.

 



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9279164768802496&id=100001271968269&mibextid=wwXIfr&rdid=SGq9pa3YTRmyvlCV
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