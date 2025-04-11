Положил руку на сердце: Виткофф с радостью встретился с Путиным в Москве (ВИДЕО)

Виткофф встретился с Путиным (фото из открытых источников)

Специальный представитель президента США Стив Виткофф прибыл в Россию, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на обнародованное Кремлем видео.

На записи видно, как Виткофф, здороваясь с Путиным, прикладывает руку к сердцу, после чего пожимают руки и позируют для совместного фото.

Перед этим американский представитель уже провел переговоры в Санкт-Петербурге с одним из ближайших соратников Путина – Кириллом Дмитриевым, возглавляющим Российский фонд прямых инвестиций и выполняющим неформальные дипломатические функции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили, что Путин хочет передать Трампу во время встречи с Виткоффом. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Путин передаст Трампу свою позицию по поводу войны в Украине.

Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится со спецпредставителем Трампа Виткоффом. Спикер Кремля считает, что это будет возможность российского диктатора передать свои "беспокойства" Трампу о войне в Украине.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что во время разговора могут быть достигнуты договоренности о встрече Путина с Трампом.

По словам Пескова, разговор Путина с Виткоффом будет продолжаться столько, "сколько будет нужно" российскому диктатору. Однако спикер Кремля отметил, что не стоит ожидать прорыва. Как пояснил Песков, встреча представителя Трампа с Путиным это часть дипломатической работы между РФ и США.

"Путин и Виткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ Трампу", — сказал Песков.