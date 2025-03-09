Польша и США поссорились из-за Starlink: подробности скандала

Между американским миллиардером Илоном Маском, государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским возник спор из-за Starlink для Украины.

США и Польша поссорились. Фото из открытых источников

После сообщения Илона Маска, что отключение Starlink может обрушить фронт в Украине, ему ответил Радослав Сикорский.

Польский министр напомнил, что Starlink для Украины финансируется Польшей за 50 миллионов долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал Радослав Сикорский.

Главе МИД Польши ответил госсекретарь США Марко Рубио.

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — написал глава американской дипломатии.

После этого комментария Илон Маск добавил: "То, что говорит министр Рубио, совершенно верно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.