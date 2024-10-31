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Помогут ли солдаты КНДР выиграть России войну: что заявил Пентагон

Военные из Северной Кореи не могут переломить ход войны

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

России не удастся победить Украину с помощью солдат из КНДР, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Помогут ли солдаты КНДР выиграть России войну: что заявил Пентагон

КНДР отправила солдат на войну. Фото из открытых источников

"США и партнеры обсуждают варианты ответа на привлечение Россией северокорейских военных. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль сменить курс. Мы полностью понимаем последствия безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большой помощью Северной Кореи", — подчеркнул Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч солдат для тренировок. По его словам, РФ оснащает северокорейских военных одеждой и оружием своей армии.

"Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EtiMF0VKZ34
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