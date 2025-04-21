Помогут ли США Украине вернуть контроль над ЗАЭС: стала известна настоящая идея Трампа

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет "The Wall Street Journal".
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
В публикации указаны предложения, которые были озвучены украинским переговорщикам на прошлой неделе во французской столице с целью завершить войну. Частично эти пункты описывались в других изданиях, но WSJ стало известно о еще одной идеи, которую рассматривают у президента США Дональда Трампа.
По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.
Ранее в марте, Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже акцентировал внимание на вопросе о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".
Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.
Интересно, что об этой идее США менее недели назад тонко намекнул министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Запорожская АЭС якобы является российским ядерным объектом, а потому невозможна передача контроля над электростанцией Украине или другому государству.
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