Помогут ли США Украине вернуть контроль над ЗАЭС: стала известна настоящая идея Трампа

Официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В публикации указаны предложения, которые были озвучены украинским переговорщикам на прошлой неделе во французской столице с целью завершить войну. Частично эти пункты описывались в других изданиях, но WSJ стало известно о еще одной идеи, которую рассматривают у президента США Дональда Трампа.

По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.

Ранее в марте, Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже акцентировал внимание на вопросе о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.

Интересно, что об этой идее США менее недели назад тонко намекнул министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС.

"Она (ЗАЭС – ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", — сказал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Запорожская АЭС якобы является российским ядерным объектом, а потому невозможна передача контроля над электростанцией Украине или другому государству.



