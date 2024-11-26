Помощь будет: США сделали многообещающее заявление

США обеспечат Украину всем необходимым, чтобы воевать в течение 2025 года, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США будут поддерживать Украину. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен подчеркнул, что G7 и ее партнеры настроены на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.

"США продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины на Востоке. Развертывание Россией северокорейских войск в войне с Украиной является предметом серьезного беспокойства для G7", – подчеркнул Энтони Блинкен.

Дипломат отметил, что агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины.

"Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и необходимы для поддержания мира и стабильности", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.