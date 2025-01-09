Помощь Лос-Анджелесу, вместо Украины: Трамп-младший сделал резкое предположение

В районе Лос-Анджелеса США бушуют смертоносные пожары — пламя уничтожает дома и уносит жизни людей.

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

Чрезвычайно сложную ситуацию прокомментировал Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США. Он разместил пост в Instagram с надписью – представьте себе, чтобы миллиарды, отправленные Байденом в Украину, использовали бы в помощь жертвам пожара в Лос-Анджелесе.

Вероятно, Трамп-младший серьезно взялся за критику действующего президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Это второй пост сына Трампа по пожару в США и обвинению администрации Байдена.

Он сделал публикацию в соцсети Х о массовом пожаре в Лос-Анджелесе. Однако и здесь он не смог не "уколоть" Украину. "О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", — написал Дональд Трамп-младший, который уже не в первый раз публично заявляет, что, по его мнению, Украина получает слишком много помощи от США. Миллиардер Илон Маск сделал репост этого сообщения.

При этом читатели не слишком охотно поддержали упреки в помощи Украине. Под постом комментировали вопрос средств в целом, жаловались на финансовую несправедливость.

“Когда американский народ обретет справедливость? Все эти демократы, стремящиеся уничтожить страну, должны быть привлечены к ответственности, начиная с Байдена, Харриса, Майоркаса, Ньюскама, Пелузи, список можно продолжать до бесконечности. Никогда не голосуйте за демократа, и мы должны все вместе запретить и перестать платить налоги. Помните, что они работают на нас", – говорится в одном из комментариев.

При этом читатели также упоминали, что мэр Лос-Анджелеса отправил в Украину излишнее противопожарное оборудование.

"Калифорния также направила в Украину противопожарное оборудование, как вы думаете, часть этого вернули?", — пишет читатель.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как отреагировал на пожар Дональд Трамп.