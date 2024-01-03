Помощь от США все еще под вопросом: у республиканцев сделали настораживающее заявление

Для Республиканской партии приоритет безопасности американских границ над иностранной помощью не подлежит обсуждению. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью NewsNation сделала член Палаты представителей Кэт Кэммак (штат Флорида).

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"Это должен быть пакет мер по обеспечению безопасности границ, прежде чем мы будем смотреть за границу или за рубеж, потому что, если мы не обеспечим безопасность этой границы, мы окажемся перед лицом худшего гуманитарного кризиса, кризиса в области общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории", — сказала Кэт Кэммак.

Она подчеркнула, что вопрос безопасности границы будет рычагом давления номер один в Палате представителей.

"Отсутствие пакета мер по границам означает отсутствие пакета мер по всему остальному", — отметила она.

Отметим, в декабре республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю.

Как известно, они требуют провести существенные реформы пограничной политики в обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что Конгресс вернется к работе 8 января.

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