Помощь от США все еще под вопросом: у республиканцев сделали настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
Для Республиканской партии приоритет безопасности американских границ над иностранной помощью не подлежит обсуждению. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью NewsNation сделала член Палаты представителей Кэт Кэммак (штат Флорида).
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Она подчеркнула, что вопрос безопасности границы будет рычагом давления номер один в Палате представителей.
Отметим, в декабре республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю.
Как известно, они требуют провести существенные реформы пограничной политики в обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что Конгресс вернется к работе 8 января.
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