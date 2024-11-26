Помощник Трампа с российскими корнями «торговал» должностями в его правительстве

Для новоизбранного президента США Дональда Трампа подготовили отчет о его помощнике Борисе Эпштейне. По данным журналистов The Washington Post, Эпштейн обвиняется в требовании денег за продвижение кандидатов на правительственные должности. Один из претендентов, по информации источников, должен платить 30 тысяч долларов ежемесячно, а также ему предлагали сделать одноразовую "инвестицию" в размере 10 миллионов долларов.

Борис Эпштейн

В статье говорится, что отчет подготовили юристы по поручению самого Трампа, получившего жалобы по Эпштейну. В документе упомянуты три случая вероятного взяточничества. В частности, помощник требовал деньги у претендента на должность генерального прокурора, одним из возможных кандидатов которого является подозреваемый в сексуальном насилии Мэтт Гетц.

Отдельно отмечено, что Эпштейн якобы требовал 30 тысяч долларов в месяц у Скотта Бессента, которого Трамп рассматривает на должность министра финансов. Также говорилось о 10 миллионах долларов "инвестиции" в баскетбольный клуб. Бессент, по информации WP, отказался платить, но эти обвинения комментировать не стал. Еще один случай касается оборонного подрядчика, который должен был передать 100 тысяч долларов.

Источники, близкие к команде Трампа, отмечают, что оцепление будущего президента заметило попытки Эпштейна заработать на своем доступе к политику. По словам собеседников, именно по этим подозрениям Трамп поручил юристам подготовить соответствующий отчет.

"Никто из моих сотрудников не имеет права использовать свой пост для личного обогащения", — цитирует Трампа The Washington Post.

Что касается дальнейшего отношения Трампа к Эпштейну, издание не сообщает. Сам Эпштейн отрицает обвинения, заявляя о своей преданности Трампу.

Борис Эпштейн – американский политтехнолог, инвестиционный банкир и давний советник Трампа. Родился в Москве, но эмигрировал в США в 12-летнем возрасте. Ранее он подозревался в связях с Россией: по данным Media Matters, он проводил инвестиционные форумы и сотрудничал с российскими чиновниками даже после 2014 года. В 2024 году The New York Times предполагало, что Эпштейн может получить должность специального посланника Трампа по делам русско-украинской войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кадровые решения Трампа вызывают неоднозначную реакцию.



