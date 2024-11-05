Поможет ли КНДР выдавить ВСУ из Курской области: ответ Пентагона

Размещение в Курской области от 10 до 12 тысяч северокорейских военных для поддержки российской армии может сыграть определенную роль в контексте попыток Москвы вытеснить ВСУ из региона. Это зависит от ряда факторов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Пентагон.

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

Представитель Минобороны США отметил, что ответ российской верхушки на старт операции в Курской области, особенно в первые дни наступления, был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.

"И в большинстве своем они (войска РФ, — ред.) не смогли оттеснить украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных", — сказал Райдер.

По его словам, таким образом размещение "этих дополнительных 10 000-11 000-12 000 (северокорейских — ред.) сил" в Курской области "безусловно, с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в том числе по удержанию территории, взятой под контроль.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка обнаружила, что на территории Курской области России уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их численность продолжает расти.

По словам главы государства, информацию о северокорейских военных предоставили Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

"Что касается северокорейских военных на территории России, их количество достигло уже 11 тысяч в Курской области. Мы наблюдаем увеличение численности военных из Северной Кореи, однако, к сожалению, не видим соответствующего усиления реакции от наших партнеров", — отметил Зеленский.



