Помпео ответил, кто опаснее Путин или Си Цзиньпин

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выбирая между президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, определил, кто представляет большую угрозу миру. По мнению американского политика, Путин и близко не стоит рядом с лидером Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Американский политик Майк Помпео, до 2021 года занимавший пост государственного секретаря, дал интервью для журналистки Бет Ригби, где рассказал об идее Си властвовать над всем миром.

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"Он хочет владеть вами. Он хочет иметь гегемонистские намерения по всему миру с его марксистско-ленинским видением и китайское экономическое и политическое доминирование во всех уголках мира", — говорит Помпео и добавляет, что США должны противостоять этому.

Тогда журналистка спросила, является ли лидер китайских коммунистов опаснее его коллега по диктатуре, который начал полномасштабную войну против Украины.

"Абсолютно. Даже близко", – сказал американский политик.

По словам Помпео, экономика РФ сосредоточена только на одной отрасли, поэтому она не представляет такой угрозы как Китай.

"У Владимира Путина очень эффективная ядерная программа и экономика, которая зависит от одной отрасли. И если мы производим энергию в Америке, эта отрасль будет для него гораздо менее ценной", — говорит Помпео.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бывшем главе МИД России, который рассказал о ядерной стратегии Путина.

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