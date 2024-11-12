Помпео рассказал, что говорит Трампу вся его команда об Украине

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Slava Kot
Бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп после инаугурации будет иметь более жесткую позицию к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, Трамп должен понять, что Запад во главе с США противостоит "головорезу" Путину.
Дональд Трамп
Майк Помпео выступил на Глобальном форуме в Нью-Йорке, где прокомментировал возможную политику Дональда Трампа по Украине. Как объясняет бывший государственный секретарь, Трампу постоянно подчеркивают необходимость поддержки Украины.
Экс-госсекретарь США, ожидает понимания Трампом, что Соединенные Штаты не должны позволить Путину одержать победы на войну в Украине.
Майк Помпео – после победы Трампа в 2016 году был назначен директором Центрального разведывательного управления. Затем Помпео предложили на должность Государственного секретаря США, которую он занимал три года до окончания президентства Трампа. В 2018 году Майк Помпео выдал Крымскую декларацию о непризнании аннексии полуострова Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об избрании "царя" в администрацию и объяснил за что он будет отвечать.
Также "Комментарии" писали о главном приоритете Трампа в должности президента США.
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