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Помпео рассказал, что говорит Трампу вся его команда об Украине

Майк Помпео считает, что Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину.

сегодня, 11:32 comments1082
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Slava Kot

Бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп после инаугурации будет иметь более жесткую позицию к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, Трамп должен понять, что Запад во главе с США противостоит "головорезу" Путину.

Помпео рассказал, что говорит Трампу вся его команда об Украине

Дональд Трамп

Майк Помпео выступил на Глобальном форуме в Нью-Йорке, где прокомментировал возможную политику Дональда Трампа по Украине. Как объясняет бывший государственный секретарь, Трампу постоянно подчеркивают необходимость поддержки Украины.

"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому и об этом ему кажет вся его команда", — сказал Помпео.

Экс-госсекретарь США, ожидает понимания Трампом, что Соединенные Штаты не должны позволить Путину одержать победы на войну в Украине.

"Критически важно, чтобы Запад воспринимался как противостоящий этому головорезу и ужасному парню и не позволяющий злу торжествовать. Я очень надеюсь, что президент Трамп поймет эту необходимость", — сказал Помпео.

Майк Помпео – после победы Трампа в 2016 году был назначен директором Центрального разведывательного управления. Затем Помпео предложили на должность Государственного секретаря США, которую он занимал три года до окончания президентства Трампа. В 2018 году Майк Помпео выдал Крымскую декларацию о непризнании аннексии полуострова Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об избрании "царя" в администрацию и объяснил за что он будет отвечать.

Также "Комментарии" писали о главном приоритете Трампа в должности президента США.




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Источник: https://fortune.com/2024/11/11/what-will-trump-do-ukraine-russia-putin-mike-pompeo/
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