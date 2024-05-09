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Поплатился ли Джонсон за помощь Украине: как проголосовала Палата представителей за его отставку

Джонсон остается во главе Палаты представителей США

сегодня, 07:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство членов Палаты представителей Конгресса США не поддержали представление республиканки Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Поплатился ли Джонсон за помощь Украине: как проголосовала Палата представителей за его отставку

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, голосование состоялось в среду, 8 мая. В целом, Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 высказались против, семеро воздержались.

По партиям, инициативу Грин поддержали 11 республиканцев, а 196 высказались против. Также действующего спикера поддержали 163 демократа.

Таким образом, Майк Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.

"Я благодарен моим коллегам за оказанное доверие, чтобы победить эти ложные усилия. Надеюсь, что это конец персонифицированного убийства, которое является характерным для нынешнего Конгресса", — отметил спикер после голосования.

Что касается причин отставки Майка Джонсона, то в конце апреля Палата представителей утвердила законопроект о предоставлении военной помощи для Украины на более 60 млрд долларов. С осени прошлого года спикер Джонсон отказывался выносить документ на голосование, что из-за остановки поставок американского оружия, серьезно осложнило ситуацию на фронте.

На прошлой неделе представитель Республиканской партии Марджори Тейлор обвинила Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку. Среди обвинений прозвучало то, что Джонсон якобы "предал" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине.

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