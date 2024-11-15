Пора сказать стоп: новое заявление Трампа о войне России против Украины

Победитель выборов президента США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на решении ключевого вопроса — прекращении войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", заявление 47-го президента США цитирует телеканал "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война — ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – заявил новоизбранный лидер США.

Издание отмечает, что во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление по поводу смертей из-за войны, "независимо от того, это солдаты", или люди, которые "находятся в городах".

"Мы будем работать над этим", – прокомментировал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

СМИ отмечает, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже дал понять, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Многие из европейских запросов носили неформальный характер.



