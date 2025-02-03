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Пошаговый план Трампа по остановке войны в Украине до конца года

Трамп, похоже, хочет, чтобы мир с Россией подписали новые власти

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

Очевидно, что одним из пунктов плана мира от американского президента Дональда Трампа есть проведение в Украине выборов, говорит политолог Сергей Таран. Основная задумка состоит в том, чтобы окончательный пакет "мирных соглашений" подписали уже новые власти. В этом случае тезис о мирных компромиссах должен стать составной частью избирательных программ кандидатов, подчеркнул эксперт.

Пошаговый план Трампа по остановке войны в Украине до конца года

Дональд Трамп

Впрочем, по словам политолога, для того чтобы провести такие выборы нужно долгое перемирие и даже пауза в военном положении.

"Ведь, чтобы выборы были легитимными, нужна полноценная свобода слова и участие в выборах военных — в качестве избирателей и кандидатов. Возможно, ради этого будет подготовлен особый пакет законов, который дал бы возможность провести демократические выборы в условиях прекращения огня", — отметил эксперт.

Поэтому, говорит Таран, если действительно поверить эксклюзиву Reuters о требовании от США провести выборы в Украине, можно предположить следующий график мирного плана. Сначала состоятся предварительные переговоры между США, Украиной и РФ и достижение соглашения о прекращении огня. Временная рамка проведения этих переговоров – сто дней.

Продолжение следует голосование пакета поправок к избирательным законам (4-5 месяцев). После этого, говорит Таран, состоятся сами выборы (6-8 месяцев или до конца года, как говорит Келлог). И наконец, подписание "мирных соглашений" новой властью (до года)

"Конечно, это очень условно. Тем более что пока неясен самый главный вопрос будущих переговоров – гарантии безопасности, которые должна была бы получить Украина, чтобы мир/перемирие были длительными", — подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в спину Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02i62nDQHoDsuqQ9qj1U2h1APN81JZkKPF8evBPxsZw2eSKaBiSkhkMo2fmDvySrkul?locale=ru_RU
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