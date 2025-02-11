Посланник Трампа был в России: Белый дом рассказал, что он там делал.

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Лиля Воробьева
Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X, а также отмечается в материале New York Times .
Стив Виткофф (фото из открытых источников)
В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.
Также неизвестно, имел ли Уиткофф встречи с российскими чиновниками во время визита в Москву, в частности, по войне в Украине. Однако Волц назвал этот шаг знаком, что "мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".
Ранее аналитики сообщали, что в российскую столицу прилетел самолет из Вашингтона, на борту которого, вероятно, находились представители американской делегации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков , по состоянию на сейчас (11 февраля, утром, ред.) Кремль якобы не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа.
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