logo

BTC/USD

95803.26

ETH/USD

2602.97

LTC/USD

117.34

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Посланник Трампа был в России: Белый дом рассказал, что он там делал.
commentss НОВОСТИ Все новости

Посланник Трампа был в России: Белый дом рассказал, что он там делал.

Неизвестно, встречался ли с кем-либо из российских чиновников Виткофф во время пребывания в Москве для переговоров

11 февраля 2025, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X, а также отмечается в материале New York Times .

Посланник Трампа был в России: Белый дом рассказал, что он там делал.

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.

"Президент Трамп, Стив Виткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян", — заявил Волц. Он не уточнил, был ли уволен кого-то в ответ, а также какие именно шаги предприняла администрация Трампа для достижения этого результата.

Также неизвестно, имел ли Уиткофф встречи с российскими чиновниками во время визита в Москву, в частности, по войне в Украине. Однако Волц назвал этот шаг знаком, что "мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Ранее аналитики сообщали, что в российскую столицу прилетел самолет из Вашингтона, на борту которого, вероятно, находились представители американской делегации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков , по состоянию на сейчас (11 февраля, утром, ред.) Кремль якобы не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа.

"Никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется", — сказал Песков во время брифинга.

Впрочем, он заявил, что между РФ и Соединенными Штатами идет коммуникация по линии разных ведомств. Помимо этого, Песков признал, что контакты действительно интенсифицировались, "по мере того, как администрация также налаживает свою деятельность в Вашингтоне".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/MikeWaltz47/status/1889380548784615774
Теги:

Новости

Все новости