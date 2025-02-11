Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X, а также отмечается в материале New York Times .

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.

"Президент Трамп, Стив Виткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян", — заявил Волц. Он не уточнил, был ли уволен кого-то в ответ, а также какие именно шаги предприняла администрация Трампа для достижения этого результата.

Также неизвестно, имел ли Уиткофф встречи с российскими чиновниками во время визита в Москву, в частности, по войне в Украине. Однако Волц назвал этот шаг знаком, что "мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Ранее аналитики сообщали, что в российскую столицу прилетел самолет из Вашингтона, на борту которого, вероятно, находились представители американской делегации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков , по состоянию на сейчас (11 февраля, утром, ред.) Кремль якобы не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа.

"Никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется", — сказал Песков во время брифинга.



Впрочем, он заявил, что между РФ и Соединенными Штатами идет коммуникация по линии разных ведомств. Помимо этого, Песков признал, что контакты действительно интенсифицировались, "по мере того, как администрация также налаживает свою деятельность в Вашингтоне".