Посланник Трампа едет в Беларусь: зачем Лукашенко резко понадобился США

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Лиля Воробьева
Вашингтон рассматривает возможность направить специального представителя США по Украине Кита Келлога в Беларусь. Такой шаг может оказаться попыткой создать дополнительный канал влияния на президента России Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
Впрочем, по его словам, такая стратегия ошибочна. По его мнению, Александр Лукашенко не имеет реального влияния на принятие решений в Кремле и ведет себя очень осторожно.
Он подчеркнул, что единственная страна, которая действительно способна влиять на Россию, — это Китай.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Келлог собрался к ближайшему союзнику Путину . Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Украины Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко.Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике. По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высоким за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.
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