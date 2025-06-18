Посланник Трампа едет в Беларусь: зачем Лукашенко резко понадобился США

Вашингтон рассматривает возможность направить специального представителя США по Украине Кита Келлога в Беларусь. Такой шаг может оказаться попыткой создать дополнительный канал влияния на президента России Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Ну все же он считает, что Лукашенко в чем-то субъектен и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой он будет двигаться и так далее", — отметил Подоляк.

Впрочем, по его словам, такая стратегия ошибочна. По его мнению, Александр Лукашенко не имеет реального влияния на принятие решений в Кремле и ведет себя очень осторожно.

"Лукашенко, кроме России, зависим еще и от Китая. Во-первых, от России — там практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть субъектности Беларуси, как государства, сегодня не существует и так далее. Но Келлог считает, что он хочет получить еще одну коммуникационную возможность, через Лукашенко что-то там говорить", —.

Он подчеркнул, что единственная страна, которая действительно способна влиять на Россию, — это Китай.

"Но Китай, во-первых, имеет свой конфликт с США. И Китай точно не будет заинтересован, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда?" – подчеркнул советник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Келлог собрался к ближайшему союзнику Путину . Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Украины Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике. По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высоким за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.