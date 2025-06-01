Посланник Трампа выдвинул требования к Украине и России

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Официальный Киев и Москва должны быть готовы к компромиссам в рамках переговорного процесса. По словам специального представителя президента США по Украине Кита Келлога, российская сторона демонстрирует безрассудное поведение, ведь до сих пор не представила свой вариант мирного меморандума. Кроме того, тревожит их безразличие к собственным потерям.
Кит Келлог (фото из открытых источников)
Об этом Келлог заявил в эфире Fox News, где подчеркнул важность конструктивного диалога между Украиной и Россией. Он отметил, что россияне не сдержали обещания передать свою версию меморандума миру.
По мнению дипломата, президент Трамп предложил "очень разумный план", который был привезен из Лондона, однако Россия повелась опрометчиво, отказавшись предоставить свой документ.
Он также привел пример эффективного взаимодействия между сторонами – договоренность об обмене пленными.
Кроме того, Келлог обратил внимание на пренебрежительное отношение РФ к потерям среди собственных военных.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия присылает новые "сообщения " по поводу переговоров в Стамбуле. Министр иностранных дел Андрей Сибига указал, что Россия до сих пор не предоставила свой "меморандум" по шагам для окончания войны. Однако Сибига отметил, что Украина получает от России другие "сигналы", указывающие на желание Кремля продолжать войну.Андрей Сибига на платформе X опубликовал видео на котором слышны звуки работы украинской системы ПВО, отражающей очередную массированную атаку россиян с использованием крылатых, баллистических, кассетных ракет и сотен дронов.
Новости