Официальный Киев и Москва должны быть готовы к компромиссам в рамках переговорного процесса. По словам специального представителя президента США по Украине Кита Келлога, российская сторона демонстрирует безрассудное поведение, ведь до сих пор не представила свой вариант мирного меморандума. Кроме того, тревожит их безразличие к собственным потерям.

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Об этом Келлог заявил в эфире Fox News, где подчеркнул важность конструктивного диалога между Украиной и Россией. Он отметил, что россияне не сдержали обещания передать свою версию меморандума миру.

По мнению дипломата, президент Трамп предложил "очень разумный план", который был привезен из Лондона, однако Россия повелась опрометчиво, отказавшись предоставить свой документ.

"Мы разработали то, что я называю технической задачей (термин, который я использую). Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", — объяснил Келлог.

Он также привел пример эффективного взаимодействия между сторонами – договоренность об обмене пленными.

"Все должны быть готовы к уступкам. Например, сказать: 'Хорошо, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата'. И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы можете сказать: 'Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия'. И это было сделано между Мединским. И это было сделано между Мединским. освобождение тысячи пленных с каждой стороны", — добавил представитель США.

Кроме того, Келлог обратил внимание на пренебрежительное отношение РФ к потерям среди собственных военных.

"Если мы говорим об украинских и российских военных, погибших и раненых — это свыше 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Россияне исторически поглощали такие потери, и глазом не моргали. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия присылает новые "сообщения " по поводу переговоров в Стамбуле. Министр иностранных дел Андрей Сибига указал, что Россия до сих пор не предоставила свой "меморандум" по шагам для окончания войны. Однако Сибига отметил, что Украина получает от России другие "сигналы", указывающие на желание Кремля продолжать войну.

Андрей Сибига на платформе X опубликовал видео на котором слышны звуки работы украинской системы ПВО, отражающей очередную массированную атаку россиян с использованием крылатых, баллистических, кассетных ракет и сотен дронов.