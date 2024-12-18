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Посланник Трапа заявил, что Украина и РФ готовы к миру

Кит Келлог назвал будущего президента США арбитром, который "разведет РФ и Украину по углам" и принудит к переговорам.

18 декабря 2024, 21:55
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Лиля Воробьева

Украина и Россия готовы к мирным переговорам и для этого им нужен арбитр. Новоизбранный президент США Дональд Трамп станет таким посредником и заставит обе стороны сесть за стол переговоров.

Посланник Трапа заявил, что Украина и РФ готовы к миру

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России, в эфире Fox News. Он подчеркнул, что время для мирных переговоров пришло, ведь и Россия, и Украина "близки к истощению".

"Я считаю, что обе стороны готовы. Представьте себе драку в клетке. Есть два бойца, которые хотят победить. Нужен арбитр, чтобы развести их по углам, и думаю, что президент Дональд Трамп способен это сделать. У него есть четкое видение и достаточно энергии для этого", — сказал Келлог.

Он также убежден, что в конце концов обе стороны соберутся вместе для переговоров.

"Я считаю, что это идеальная ситуация для президента Трампа, и я уверен, что он справится с этим очень хорошо", — добавил он.

Келлог также отметил, что агрессия России против Украины является войной на истощение, и россияне исторически привыкли к столь длительным конфликтам.

"Никому не стоит вступать в борьбу на истощение с россиянами. Они воевали так еще во время Второй мировой войны, буквально забрасывая противника своими войсками", — резюмировал Кит Келлог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который будет выполнять функции специального представителя Трампа в Украине и России, посетит Киев и другие европейские страны. При этом Москвы в его маршруте нет.

Келлог начнет поездки в начале января, поскольку следующая администрация пытается как можно быстрее покончить с российско-украинской войной, сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Представитель Трампа посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, сообщили источники. Однако план поездки еще не утвержден, поэтому возможны изменения.



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Источник: https://www.foxbusiness.com/video/6366190566112
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