logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США После атаки Израиля на Иран Трамп решил расхвалить себя: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

После атаки Израиля на Иран Трамп решил расхвалить себя: детали

Президент США призвал Иран согласиться на договоренность об ограничении своей ядерной деятельности.

сегодня, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После масштабных воздушных ударов, нанесенных Израилем по военным и ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран якобы начал искать новые пути к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп .

После атаки Израиля на Иран Трамп решил расхвалить себя: детали

Дональд Трамп. Фото: СNN

По его словам, иранская сторона самостоятельно инициирует контакты о возможном заключении нового ядерного соглашения.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли вероятность продолжения переговоров с Ираном, Трамп отметил, что "они упустили свой шанс на соглашение. Но, возможно, теперь у них появится новая возможность. Посмотрим". В то же время, он не скрывал, что, по его словам, именно иранцы выходят на контакт после атак.

"Они сами мне звонят по телефону, хотят, чтобы я присоединился", — заявил Трамп, однако не стал раскрывать, кто именно из представителей Ирана инициировал эти звонки.

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз. Хотя многие из них уже мертвы", — добавил он.

Кроме того, президент США намекнул, что доволен качеством нанесенных Израилем ударов.

"У них лучшее вооружение в мире — американское", — отметил он, имея в виду техническое преимущество Израильских сил обороны.

Это уже не первое заявление Трампа о возможности пересмотра ядерной договоренности с Ираном. Он не раз высказывал мнение, что после роста военного давления Иран будет вынужден вернуться к переговорам на менее выгодных для себя условиях.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием "Львиный народ", в рамках которой были нанесены удары по целям в Тегеране, Натанге, Араке и других городах. Особенно пострадали объекты, связанные с ядерной программой Ирана, включая центр по обогащению урана.

Портал "Комментарии" писал, что Израиль, как ожидается, не остановится на первой волне ударов по территории Ирана. Как сообщает BILD, Тель-Авив реализует масштабную военную стратегию, которая включает несколько этапов авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой Исламской Республики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости