После атаки Израиля на Иран Трамп решил расхвалить себя: детали

После масштабных воздушных ударов, нанесенных Израилем по военным и ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран якобы начал искать новые пути к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп .

Дональд Трамп. Фото: СNN

По его словам, иранская сторона самостоятельно инициирует контакты о возможном заключении нового ядерного соглашения.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли вероятность продолжения переговоров с Ираном, Трамп отметил, что "они упустили свой шанс на соглашение. Но, возможно, теперь у них появится новая возможность. Посмотрим". В то же время, он не скрывал, что, по его словам, именно иранцы выходят на контакт после атак.

"Они сами мне звонят по телефону, хотят, чтобы я присоединился", — заявил Трамп, однако не стал раскрывать, кто именно из представителей Ирана инициировал эти звонки.

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз. Хотя многие из них уже мертвы", — добавил он.

Кроме того, президент США намекнул, что доволен качеством нанесенных Израилем ударов.

"У них лучшее вооружение в мире — американское", — отметил он, имея в виду техническое преимущество Израильских сил обороны.

Это уже не первое заявление Трампа о возможности пересмотра ядерной договоренности с Ираном. Он не раз высказывал мнение, что после роста военного давления Иран будет вынужден вернуться к переговорам на менее выгодных для себя условиях.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием "Львиный народ", в рамках которой были нанесены удары по целям в Тегеране, Натанге, Араке и других городах. Особенно пострадали объекты, связанные с ядерной программой Ирана, включая центр по обогащению урана.

Портал "Комментарии" писал, что Израиль, как ожидается, не остановится на первой волне ударов по территории Ирана. Как сообщает BILD, Тель-Авив реализует масштабную военную стратегию, которая включает несколько этапов авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой Исламской Республики.