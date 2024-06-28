После дебатов в «Кракене» сказали, без чего Байден точно проигрывает выборы

Украинские военные прокомментировали дебаты, состоявшиеся между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В частности, руководитель "Кракена" Константин Немичев отметил, без чего Байден точно не победит на выборах.

Байден и Трамп

"Кратко о дебатах в США. Два дедушки собрались поспорить. Напомню, одному из них – 78, другому – 81 год. Байден откровенно выглядел плохо. У всех основной тезис – это Украина. Что сказать по конечному результату всего этого. Если Байден успешно не закроет кейс по вопросу войны в Украине, то на этих выборах ему точно не победить", – заявил Немичев.

Прокомментировал прения между Байденом и Тампом также военный Юрий Касьянов.

"После дебатов. Похоже, в Штатах тоже большие проблемы с первыми руководителями, а не только у нас. Нигде хороших нет", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись дебаты. Эксперты назвали этот процесс – депрессивным зрелищем . В частности, директор программы Северная Америка в аналитическом центре Украинская призма Александр Краев отметил, что перед дебатами к кандидатам были свои ожидания. В частности, от Трампа ожидалось, что он "сыграет нормального и спокойного" политика, не будет кричать и ссориться. Вместо этого от Байдена ожидание было того же уровня, но физиологическое — что он не уснет, будет стоять прямо, будет держать мимику, будет "в ударе" на ответах.

В результате, говорит эксперт, Трамп выходил из себя, кричал иногда, молол часто чушь и очень много врал, даже для него много. А дядя Джо говорил иногда не в тему, иногда переключался с темы на тему, слишком часто не заканчивал предложение, был непоследовательным и даже визуально уставшим. То есть оба с задачей не справились, подчеркнул эксперт.



