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После инаугурационной речи Трампа Украина получила две хорошие новости

Одной из хороших новостей является намерение США залить мир своими энергоносителями

сегодня, 11:10
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Ткачик Олеся

Американцы будут жить лучше, а все остальные – хуже, именно так можно кратко охарактеризовать первую речь Дональда Трампа, говорит политолог Сергей Таран.

После инаугурационной речи Трампа Украина получила две хорошие новости

Зеленский и Трамп

Хотя, подчеркивает эксперт, именно это утверждение достаточно сомнительно, поскольку американцам сейчас придется втянуться в сложное внутриполитическое противостояние. Которое, как оказалось, с выборами не закончилось, а только началось.

"Американское общество очень не любит единодушного "одобрямс", но очень любит отстаивать свободы и право по собственному мнению – на этом столетиями построена вся их политическая культура, — сломать которую будет непросто. Даже Трампа. Поэтому в ближайшие месяцы политика поинтересуется каждым американцем", — подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, для Украины есть все-таки хорошие новости, и их даже две.

"Первая это то, что имидж геополитического мачо заставит Трампа показывать силу, в том числе – Путину. Потому прямой сдачи украинских интересов не будет. Но будут сложные и многоэтажные переговоры о "мире" в Украине, которые, возможно, даже завершатся стратегической паузой (не путать с завершением) в войне. Вторая новость – это твердое убеждение Трампа, что США должны залить мир своими энергоносителями. Это серьезная история, способная погрызть до дыр шланги российской бензоколонки", – говорит Таран.

По его словам, остальные из сказанного Трампом о мире – это анонс пока управляемого хаоса. Сейчас, добавляет эксперт, никакого представления, как будут выстроены отношения в трамповском мире с ЕС, НАТО, Китаем или другими важными игроками в Белом Доме, пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп открыл клетку с "черными лебедями".




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02KegGd7uw1qDEZ5kDTvk381fsvrbXfagpJu6spPgRsxLmV1uUPot7c9AjDghndVeFl
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