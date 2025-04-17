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После Кремля – Елисейский дворец: почему Виткофф так срочно летит к Макрону

Визит спецпосланника Трампа в Париж имеет конкретную цель.

сегодня, 11:45
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Клименко Елена

Госсекретарь США Марко Рубио вместе с представителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом отправляются во Францию. Виткофф, в частности, намерен повлиять на позицию президента Эммануэля Макрона. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

После Кремля – Елисейский дворец: почему Виткофф так срочно летит к Макрону

Стив Виткофф. Фото: Reuters

По его убеждению, если Марко Рубио действует в рамках официальной политики Государственного департамента, то Виткофф — неофициальный игрок, не являющийся представителем ни одного института, поэтому его действия менее ограничены и более гибки.

По словам Рыбачука, президент Франции является своеобразным неформальным лидером объединенной Европы, активно продвигающим идею привлечения европейских военных на территории Украины. Кроме того, именно Макрон одним из первых предоставил Украине новое вооружение.

Сейчас европейская позиция отнюдь не в пользу Кремля — там не рассматривают ослабление санкций против РФ и не собираются сворачивать поддержку Киева.

"Виткофф неоднократно встречался с Путиным, но без участия ЕС и самой Украины урегулировать ситуацию невозможно. Именно поэтому сейчас он будет пытаться убедить Макрона, чтобы тот повлиял на общеевропейскую линию. Но, по моему мнению, это вряд ли увенчается успехом", — отметил Рыбачук.

Напомним, недавно на встрече в формате "Рамштайн" партнеры Украины объявили о новом пакете военной помощи. Его уже назвали рекордным – общая сумма превысила 21 миллиард евро.

Портал "Комментарии" писал, что Белый дом положительно оценил визит специального посланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа к президенту России Владимиру Путину.



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