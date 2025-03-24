После обнародования секретных архивов Трамп сказал, кто убил Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает официальную версию по поводу того, что Ли Гарви Освальд убил Джона Кеннеди, но в то же время предполагает, что он мог действовать не сам. Свои соображения президент США высказал в интервью с Клеем Тревисом.

Дональд Трамп

Официальное расследование Министерства юстиции утверждает, что 24-летний Освальд был единственным стрелком, открывшим огонь по президенту с шестого этажа Техасского школьного книгохранилища 22 ноября 1963 года.

Впрочем, отвечая на вопрос, считает ли Трамп Освальда одиноким исполнителем, президент отметил: "Да. Я всегда так думал, но, конечно, помогали ли ему?"

Перед своей гибелью Освальд настаивал, что он стал лишь "основательным лицом". Через два дня после ареста его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби во время перевода в тюрьму – этот момент транслировали вживую.

Следует отметить, что теории заговора вокруг убийства Кеннеди не утихают до сих пор. Некоторые подразумевают причастность мафии, ЦРУ, Фиделя Кастро или даже Советского Союза.

На днях в сети появились новые правительственные документы о трагедии – более 63 тысяч страниц, обнародованных Национальным архивом США по распоряжению самого Трампа. Хотя исследователи надеялись найти новые подробности об убийстве, большинство файлов раскрывают детали американской шпионской деятельности 1960-х годов. Во многих документах, ранее частично засекреченных, сняли редактирование с имен агентов ЦРУ и деталей спецопераций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп шокировал американцев рассекретив активы ЦРУ.



