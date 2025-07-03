После остановки помощи США и разговора с Путиным: Трамп собирается поговорить с Зеленским

Уже в эту пятницу, 4 июля, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп должны провести телефонный разговор, в ходе которого обсудят паузу в поставках некоторых видов вооружения для ВСУ.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой разговора. По его словам, инициатива по звонку возникла после личной встречи лидеров на саммите НАТО, который проходил в Нидерландах. Планирование разговора началось еще до того, как администрация Трампа приняла решение о временной приостановке помощи.

"Решение Вашингтона в начале этой недели застало Киев и его союзников врасплох и было принято всего через несколько дней после того, как Россия нанесла самый масштабный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения почти три с половиной года назад", — отмечает агентство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на приостановку поставок оружия США для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что министры обороны и иностранных дел уже предоставили соответствующие доклады по коммуникации с американской стороной. Представители Киева и Вашингтона уточняют все аспекты, связанные с оказанием оборонной помощи.

"В частности, это касается компонента противовоздушной обороны. В любом случае мы должны обеспечить безопасность для нашего народа", — подытожил глава государства.









