Главная Новости Мир США После разговора с Путиным Трамп изменил свое мнение: что теперь говорит о войне в Украине
После разговора с Путиным Трамп изменил свое мнение: что теперь говорит о войне в Украине

Президент США больше не требует от РФ временного прекращения огня в Украине

16 августа 2025, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если раньше американский президент Дональд Трамп требовал от российского диктатора Владимира Путина всеобъемлющего прекращения огня и грозился санкциями в случае отказа, то после переговоров на Аляске лидер США заявляет, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

После разговора с Путиным Трамп изменил свое мнение: что теперь говорит о войне в Украине

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, "включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО".

"Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает", — заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.

"Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов людей", — написал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский провел длительный и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сначала разговор состоялся один на один, а затем с участием европейских партнеров Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил украинский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и ряд стран. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор США Линдси Грэм.




Источник: https://t.me/realDonaldTrump_rus/2544
