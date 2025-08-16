После разговора с Путиным Трамп изменил свое мнение: что теперь говорит о войне в Украине

Если раньше американский президент Дональд Трамп требовал от российского диктатора Владимира Путина всеобъемлющего прекращения огня и грозился санкциями в случае отказа, то после переговоров на Аляске лидер США заявляет, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, "включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО".

"Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает", — заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.

"Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов людей", — написал Дональд Трамп.

