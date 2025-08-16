После разговора с Путиным Трамп изменил свое мнение: что теперь говорит о войне в Украине

Рубрики
Если раньше американский президент Дональд Трамп требовал от российского диктатора Владимира Путина всеобъемлющего прекращения огня и грозился санкциями в случае отказа, то после переговоров на Аляске лидер США заявляет, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Президент США отметил, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, "включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО".
Глава Белого дома также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.
