После разговора с Путиным Трамп назвал США посмешищем

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что до его президентства Соединенные Штаты были "посмешищем". По словам Трампа, после победы на выборах в ноябре 2024 года ситуация изменилась и страну начали уважать.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп после разговора с Путиным выступил с речью во время ужина Совета директоров Центра Кеннеди, где вспомнил свой визит в Саудовскую Аравию.
Трамп заявил, что США не нравится быть вовлеченными в войну России против Украины. По его словам, после телефонного разговора с Путиным Америку стали больше уважать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС ожидали давления и новых санкций от Трампа после разговора с Путиным, однако все предыдущие угрозы и обещания американского лидера были забыты. Вместо этого Трамп предлагает больше торговать с Россией, а Украина оказалась в тупике.
Также "Комментарии" писали, что Путин бросил кость Трампу во время их телефонного разговора. Российский диктатор предложил президенту США обмен пленными, который Трамп может использовать для внутренней аудитории.
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