После разговора с Путиным Трамп назвал США посмешищем

Президент США Дональд Трамп заявил, что до его президентства Соединенные Штаты были "посмешищем". По словам Трампа, после победы на выборах в ноябре 2024 года ситуация изменилась и страну начали уважать.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп после разговора с Путиным выступил с речью во время ужина Совета директоров Центра Кеннеди, где вспомнил свой визит в Саудовскую Аравию.

"Как они говорили, король Саудовской Аравии сказал: "Ваше место, ваша страна — это совсем другой образ сейчас". Мы были посмешищем, смехотворны, абсолютным посмешищем, но мы больше не посмешище", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что США не нравится быть вовлеченными в войну России против Украины. По его словам, после телефонного разговора с Путиным Америку стали больше уважать.

"Знаете, я разговаривал, как я уже говорил, с президентом Путиным два с половиной часа. Нас очень серьезно слушали. Нам не нравится то, что происходит. Нам не нравится, что мы должны быть вовлечены. Этого бы никогда не произошло. Но нас снова уважают как страну", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС ожидали давления и новых санкций от Трампа после разговора с Путиным, однако все предыдущие угрозы и обещания американского лидера были забыты. Вместо этого Трамп предлагает больше торговать с Россией, а Украина оказалась в тупике.

Также "Комментарии" писали, что Путин бросил кость Трампу во время их телефонного разговора. Российский диктатор предложил президенту США обмен пленными, который Трамп может использовать для внутренней аудитории.