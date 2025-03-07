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После резкой критики в сторону Маска Трамп принял решение по миллиардеру

Трамп объяснил, какие полномочия имеет Маск в должности руководителя DOGE.

сегодня, 09:30 comments1358
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Slava Kot

После критики действий Илона Маска от демократов и некоторых республиканцев, Дональд Трамп организовал специальную встречу, где объяснил полномочия руководителя Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), который начал массово увольнять чиновников и проводить многочисленные проверки.

После резкой критики в сторону Маска Трамп принял решение по миллиардеру

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, Дональд Трамп созвал свой кабинет министров, где сузил полномочия Илона Маска как руководителя DOGE. По словам Трампа, министры должны руководить своими департаментами, а не Илон Маск.

"Трамп сказал высшим членам своей администрации, что Маск имел право давать рекомендации департаментам, но не выдавать односторонние решения по персоналу и политике", — пишет Politico со ссылкой на слова двух чиновников администрации.

Маск также присутствовал на встрече, где согласился с условиями Трампа. Миллиардер также признал, что во время работы DOGE были допущены некоторые ошибки. В ответ Трамп подчеркнул, что хочет сохранить в правительстве хороших людей, а не массово увольнять способных федеральных работников. После этого он опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, где пообещав проводить подобные встречи каждые две недели.

"Когда министры узнают о людях, работающих в разных департаментах, и понимают их, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим "скальпель", а не "топор". Сочетание их, Илона, DOGE и других великих людей сможет сделать вещи на историческом уровне", — написал Трамп.

Как пишет Politico, причиной встречи Трампа, министров и Маска стало то, что президент США был завален сообщениями со стороны других законодателей и секретарей кабинета министров о постоянных попытках Маска уволить работников их ведомств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск попал в конфуз во время выступления Трампа в Конгрессе США.

Также "Комментарии" писали о том, как Илон Маск за два месяца потерял 140 млрд долларов.



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Источник: https://www.politico.com/news/2025/03/06/trump-cabinet-musk-025093
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