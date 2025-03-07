После резкой критики в сторону Маска Трамп принял решение по миллиардеру

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После критики действий Илона Маска от демократов и некоторых республиканцев, Дональд Трамп организовал специальную встречу, где объяснил полномочия руководителя Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), который начал массово увольнять чиновников и проводить многочисленные проверки.
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Как сообщает Politico, Дональд Трамп созвал свой кабинет министров, где сузил полномочия Илона Маска как руководителя DOGE. По словам Трампа, министры должны руководить своими департаментами, а не Илон Маск.
Маск также присутствовал на встрече, где согласился с условиями Трампа. Миллиардер также признал, что во время работы DOGE были допущены некоторые ошибки. В ответ Трамп подчеркнул, что хочет сохранить в правительстве хороших людей, а не массово увольнять способных федеральных работников. После этого он опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, где пообещав проводить подобные встречи каждые две недели.
Как пишет Politico, причиной встречи Трампа, министров и Маска стало то, что президент США был завален сообщениями со стороны других законодателей и секретарей кабинета министров о постоянных попытках Маска уволить работников их ведомств.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск попал в конфуз во время выступления Трампа в Конгрессе США.
Также "Комментарии" писали о том, как Илон Маск за два месяца потерял 140 млрд долларов.
Новости