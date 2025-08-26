После саммита с Путиным Трамп планирует встречу с еще одним диктатором

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен до конца 2025 года встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, он с "нетерпением" ждет встречи с северокорейским диктатором.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время встречи с новым президентом Южной Кореи Ли Чже Меном в Белом доме рассказал о планах организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В свою очередь Ли Чже Мен заявил о надежде, что Трампу удастся наладить отношения между Южной и Северной Кореями. По его словам, он ожидает от президента США возведения комплекса в КНДР, где можно будет играть в гольф.
В Северной Корее не отреагировали на заявления Трампа о возможной встрече с Ким Чен Ыном. Однако государственные медиа КНДР осудили начавшиеся 18 августа совместные военные учения США и Южной Кореи. По их словам, это очередное "доказательство", что США планирует "оккупировать" Корейский полуостров.
