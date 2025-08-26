После саммита с Путиным Трамп планирует встречу с еще одним диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен до конца 2025 года встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, он с "нетерпением" ждет встречи с северокорейским диктатором.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время встречи с новым президентом Южной Кореи Ли Чже Меном в Белом доме рассказал о планах организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем", – сказал Трамп, который в начале августа встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь Ли Чже Мен заявил о надежде, что Трампу удастся наладить отношения между Южной и Северной Кореями. По его словам, он ожидает от президента США возведения комплекса в КНДР, где можно будет играть в гольф.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", — сказал Ли.

В Северной Корее не отреагировали на заявления Трампа о возможной встрече с Ким Чен Ыном. Однако государственные медиа КНДР осудили начавшиеся 18 августа совместные военные учения США и Южной Кореи. По их словам, это очередное "доказательство", что США планирует "оккупировать" Корейский полуостров.

