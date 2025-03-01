После скандала Трамп впервые ответил, готов ли снова говорить с Зеленским: новые скандальные заявления

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп, комментируя неудачные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче минералов, заявил, что украинский лидер не готов к миру и настроен на продолжение войны. Об этом он сообщил журналистам перед посадкой в свой вертолет, а его брифинг транслировал американский телеканал FOX NEWS.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
Во время выступления Трамп неоднократно отмечал, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, каким, по его мнению, должно быть поведение Зеленского.
Когда Трампа спросили, предлагал ли Зеленский возобновить переговоры, он ответил:
Президент США еще раз повторил, что Зеленский "переоценил свои возможности" и должен открыто заявить о стремлении к миру.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что соратник Трампа призвал Зеленского уйти в отставку. Американский сенатор Линдси Грэм, всегда выступавший за поддержку Украины, заявил, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия. У сенатора спросили, считает ли он, что Зеленскому нужно уйти с поста президента Украины после ссоры в Белом доме с Дональдом Трампом.
Новости