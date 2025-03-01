После скандала Трамп впервые ответил, готов ли снова говорить с Зеленским: новые скандальные заявления

Президент США Дональд Трамп, комментируя неудачные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче минералов, заявил, что украинский лидер не готов к миру и настроен на продолжение войны. Об этом он сообщил журналистам перед посадкой в свой вертолет, а его брифинг транслировал американский телеканал FOX NEWS.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Встреча прошла не очень хорошо, и вы могли это видеть. Мы хотим мира, мы не стремимся еще десяти лет войны. Зеленский ищет то, чего мы не ищем — мы хотим завершить войну, а он хочет драться, драться. (...) Президент Путин хочет это остановить. (...) Он (президент Зеленский — ред.) пытается за ней . эту страну", – заявил Трамп.

Во время выступления Трамп неоднократно отмечал, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, каким, по его мнению, должно быть поведение Зеленского.

"Он должен был сказать: 'Я хочу мира'. А он все время говорил: 'Путин то, Путин другое'. Он должен был сказать: 'Я хочу мира'. У него нет карт на руках, он должен остановить войну и прекратить смерть", — заявил президент США.

Когда Трампа спросили, предлагал ли Зеленский возобновить переговоры, он ответил:

"Он сказал, что хочет вернуться, но я не могу этого позволить. (...) Я хочу прекращения огня. А он говорит: 'Я не хочу прекращения огня, я хочу США на нашей стороне'. Без нас он не победит. Это не человек, стремящийся к миру", — подчеркнул Трамп.

Президент США еще раз повторил, что Зеленский "переоценил свои возможности" и должен открыто заявить о стремлении к миру.

"Он переоценил свои возможности и должен заявить о стремлении к миру. А он говорил "путин то, пути другое". А он должен был сказать "я хочу миру". У него нет карт, он должен остановить войну, и остановить смерти", — заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что соратник Трампа призвал Зеленского уйти в отставку. Американский сенатор Линдси Грэм, всегда выступавший за поддержку Украины, заявил, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия. У сенатора спросили, считает ли он, что Зеленскому нужно уйти с поста президента Украины после ссоры в Белом доме с Дональдом Трампом.