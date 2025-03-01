После скандала в США обнародован настоящий «мирный» план Трампа по Украине

Американский президент Дональд Трамп хотел заключить с президентом Владимиром Зеленским соглашение, в котором Украина признала бы все мифические долги. То есть, говорит глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, речь не шла об инвестициях. Плюс Трамп четко заявил, что Киев не должен ожидать каких-либо расходов со стороны США, а безопасностью Украины должна заниматься Европа.

Дональд Трамп

Соответственно, говорит Омельченко, план Трампа предусматривает навязать Украине капитуляцию на путинских условиях и, в то же время, отхватить жирный кусок из экономики Украины, продав своим избирателям обеспечение "мира" в Украине и ее разграбление в якобы пользу простым американцам, которым он вернет средства, которые были несправедливо у них.

"Фактически, это маскировка поражения американской демократии под "победу". Именно в этом контексте следует рассматривать проект Соглашения по разработке редкоземельных металлов. То есть как подготовку основы для дальнейшей фактической ее капитуляции через заключение так называемого Стамбульского договора марта 2022 года", — подчеркнул эксперт.

Следовательно, убежден он, для Украины более рациональной стратегией является расчет на собственные силы по поддержке ВСУ, а не изменчивое настроение Трампа, а также на углубление интеграции с ЕС, Великобританией, Турцией и на формирование конструктивных отношений с Китаем. Эксперт убежден, что именно такое направление действий будет гораздо больше стимулировать администрацию Трампа вернуться в реальность, если это еще возможно, чем реакция на его непредсказуемые прихоти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Зеленский капитулировал на камеру.



