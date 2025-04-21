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После смерти Папы Римского Джей Ди Вэнс получил новое прозвище

Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским за день до его смерти

сегодня, 12:24 comments1692
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Ткачик Олеся

В воскресенье, находясь с визитом в Ватикане, вице-президент США Джей Ди Вэнс провел короткую встречу с Папой Римским Франциском. Этот разговор состоялся на фоне напряженности между ними, вызванной разногласиями во взглядах миграционной политики администрации Трампа.

После смерти Папы Римского Джей Ди Вэнс получил новое прозвище

Джей Ди Вэнс

По информации западных медиа, пребывание Вэнса на территории Ватикана длилось 17 минут. Встреча состоялась в отеле Domus Santa Marta, где, по словам представителей Ватикана, стороны обменялись пасхальными поздравлениями. Другие детали разговора остались неизвестными — никаких комментариев не предоставили ни в Ватикане, ни в офисе вице-президента.

При этом известно, что между Вэнсом и Папой Франциском ранее возник публичный спор из-за планов администрации Дональда Трампа по поводу массовой депортации мигрантов.

Впрочем, уже в понедельник, 21 апреля, стало известно, что Папа Римский умер.Франциск, оказавший помощь мигрантам одним из главных приоритетов своего понтификата, раскритиковал эти инициативы, заявив, что они унижают человеческое достоинство. Это произошло за несколько дней до того, как Папа заболел.

"Теперь визитов вице-президента США Ди Венса могут действительно остерегаться те, кто с ним должен встречаться. "Ангел смерти", как уже распространяется по сетям. Может, тогда ему стоит действительно заглянуть в Кремль, прости Господи? – написал в Фейсбуке политолог Виктор Шлинчак.

О том, что Вэнсу было бы хорошо посетить Кремль, говорит политолог Юрий Бутусов.

"Венс, когда в Кремль?!" – спрашивает он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня в Ватикане скончался Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02MW5fqBWw2zCnNjwK1tkK5Z6pXfm5QjLBq68uSBqUaT2c6iozKSv7LaoxbKTJ3ozal
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