Государственный секретарь США Марко Рубио проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках проходящего в Малайзии 10 июля саммита АСЕАН. О предстоящей встрече сообщил телеканал CNN, отметив, что она состоится на фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Это будет уже вторая личная встреча американского госсекретаря и российского министра после прошедших в начале года в Саудовской Аравии переговоров. В последние месяцы стороны также неоднократно контактировали по телефону в попытке продвинуться в вопросе прекращения боевых действий в Украине. Впрочем, существенных результатов добиться не удалось.

Ожидается, что диалог в Малайзии будет напряженным. Причиной тому стала критика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. Совсем недавно американский лидер обвинил президента РФ в массовых убийствах и заявил, что российские власти "не ценят человеческую жизнь".

Эти слова прозвучали за несколько дней до того, как Россия совершила самую большую с начала войны атаку беспилотниками по территории Украины, выпустив более 700 дронов.

Последний телефонный разговор Рубио с Лавровым состоялся 28 мая. В ходе разговора госсекретарь США призвал Москву начать честный и результативный диалог с Киевом.

Как уже писали "Комментарии", Россия постепенно сокращает финансирование даже самых необходимых социальных программ, перенаправляя ресурсы на войну. Уменьшение поддержки семей и резкий рост тарифов на коммунальные услуги уже сильно ударили по миллионам граждан и предполагают дальнейшее ухудшение социальной ситуации.