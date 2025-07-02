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После угроз о депортации Маск похвалил Трампа

Илон Маск похвалил Дональда Трампа.

2 июля 2025, 09:40
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный директор Tesla Илон Маск похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер успешно закончил несколько конфликтов по всему миру. Несмотря на это, Маск объяснил, что некоторые черты Трампа ему не нравятся.

После угроз о депортации Маск похвалил Трампа

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X перепостил скриншот сообщения Дональда Трампа, в котором говорилось о перемирии на 60 дней в секторе Газа. По словам Маска, за такие действия президент США заслуживает похвалы.

"Credit where credit is due. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов по всему миру", — написал Маск.

Credit where credit is due – это выражение, означающее, что следует хвалить кого-то, когда он этого заслуживает, хотя вам могут не нравиться некоторые его черты.

Напомним, что Маск начал критиковать Трампа и его сторонников из-за закона об увеличении расходов. По словам миллиардера, такие действия республиканцев "нелогичны" и "вредны" для США. Кроме того, Маск пригрозил, что приложит усилия, чтобы голосовавшие за закон не были избраны на следующих выборах.

В ответ на это Трамп намекнул, что может депортировать Маска из США. Кроме того, президент подчеркнул, что правительство может лишить Маска дотаций на электрокары, а также отказать в запуске спутников и ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое предупреждение Маску. По его словам, миллиардер может потерять гораздо больше, чем субсидии на свой бизнес. Кроме того, Трамп пригрозил натравить на Маска Департамент эффективности правительства, которым ранее руководил миллиардер.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск провел тест на наркотики. Результаты опубликовал в собственной соцсети.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1940280279631110257
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