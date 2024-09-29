После визита Зеленского в США Байден сделал прогноз по завершению войны

Президент США Джо Байден заявил, что Украина одержит победу в войне и Соединенные Штаты будут поддерживать Киев на каждом этапе этого пути. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X, опубликовав короткое видео со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты продолжат стоять рядом с ней на каждом шагу пути", – подчеркнул Байден.

Отметим, что во время визита в США Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома, где представил Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Во время переговоров присутствовали и советники двух глав государств, и Байден подтвердил поддержку курса на украинскую победу, что является сигналом о дальнейшем сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Конгресс требует четкого плана . Команда президента США Джо Байдена фактически отказывается от своих обещаний поддерживать Украину к победе и не имеет долгосрочной стратегии помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в 2024 году Конгресс призвал Белый дом представить стратегию американской помощи. Конгресс настаивает на том, чтобы администрация Байдена сформулировала четкую стратегию, как Украина может использовать помощь от США для восстановления темпов отвоевания оккупированных территорий.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, приближающие мир и победу Украины.



