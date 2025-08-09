После войны в 35 лет Трамп, Алиев, Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий, но без РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли согласия по прекращению военного противостояния и возобновлению дипломатических отношений. Вместе с президентом США стороны подписали декларацию под названием Маршрут Трампа ради международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян (фото из открытых источников)

В документе предусмотрено создание транспортного коридора, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахичеванием через территорию Армении. Армения заключит специальное партнерство с США для развития этого коридора. Его управление будет осуществлять американская компания в течение 99 лет с возможностью дальнейшего продления.

Президент США Дональд Трамп отметил: "Они воевали 35 лет, а теперь стали друзьями — и останутся ими надолго". Ильхам Алиев сообщил, что в течение нескольких месяцев планируется разработка Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном. Также он предложил Пашинян совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Вашингтоне готовится к подписанию стратегическое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое может существенно изменить баланс сил в регионе и ослабить влияние Москвы. Как сообщает Reuters, документ будет официально подписан уже завтра с участием президента США Дональда Трампа.

Ключевым элементом соглашения станет создание транзитного коридора через Южный Кавказ, соединяющий Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Этот маршрут получит официальное название TRIPP — "Trump Route for International Peace and Prosperity", или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". США получат эксклюзивные права на развитие этого пути — строительство и инфраструктурные решения будут осуществляться американским консорциумом. Фактически Вашингтон устанавливает логистическое присутствие в стратегическом регионе между Россией, Турцией и Ираном — зоне, долгое время находившейся под влиянием Москвы.

