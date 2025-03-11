После встречи в Саудовской Аравии станет ясно лгал ли Трамп относительно Зеленского: детали

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский якобы извинился перед Дональдом Трампом за инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Об этом заявил специальный представитель президента США. Впрочем, как предположил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович, вероятно, речь идет о сообщении Зеленского в Twitter. По его мнению, сообщение было грамотно сформулировано, а его англоязычный вариант носил еще более комплиментарный характер по отношению к Трампу.
Дональд Трамп
При этом эксперт подчеркнул, что ключевым является конечный результат, который станет очевидным после встречи в Саудовской Аравии.
По его мнению, пока не имеет значения, было ли дополнительное письмо или другая форма извинения. Главное – итоги переговоров в Саудовской Аравии и возможность нового визита Зеленского в Вашингтон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Перед ними Рубио заявил, что Штаты хотят понять, на какие территориальные компромиссы готов пойти Киев. Но как отметил политолог Тарас Загородний, это не то, что готова обсуждать Украину. И Киев четко направил сигнал Вашингтону об этом, организовав массированный одетый дронов на Москву. Пока Трамп оказался в сложной ситуации, поскольку Путин может заподозрить, что Трамп не имеет никакого контроля над Украиной.
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