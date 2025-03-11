После встречи в Саудовской Аравии станет ясно лгал ли Трамп относительно Зеленского: детали

Президент Украины Владимир Зеленский якобы извинился перед Дональдом Трампом за инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Об этом заявил специальный представитель президента США. Впрочем, как предположил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович, вероятно, речь идет о сообщении Зеленского в Twitter. По его мнению, сообщение было грамотно сформулировано, а его англоязычный вариант носил еще более комплиментарный характер по отношению к Трампу.

Дональд Трамп

"На английском языке он звучит интересно, в определенной степени более комплементарно Дональду Трампу. Но, возможно, президент Украины и что-то отдельно написал Трампу. Там же Трамп дал Зеленскому свой номер мобильного. То есть президент теоретически мог бы ему позвонить", — сказал Рейтерович.

При этом эксперт подчеркнул, что ключевым является конечный результат, который станет очевидным после встречи в Саудовской Аравии.

"Если мы получим положительный результат, то по большому счету кого-то мало уже будет волновать, каким путем мы к этому шли. Как говорил гений футбола Валерий Лобановский: "Результат на табло." Игра забудется, а счет останется на табло", – добавил политолог.

По его мнению, пока не имеет значения, было ли дополнительное письмо или другая форма извинения. Главное – итоги переговоров в Саудовской Аравии и возможность нового визита Зеленского в Вашингтон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Перед ними Рубио заявил, что Штаты хотят понять, на какие территориальные компромиссы готов пойти Киев. Но как отметил политолог Тарас Загородний, это не то, что готова обсуждать Украину. И Киев четко направил сигнал Вашингтону об этом, организовав массированный одетый дронов на Москву. Пока Трамп оказался в сложной ситуации, поскольку Путин может заподозрить, что Трамп не имеет никакого контроля над Украиной.



