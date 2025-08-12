После заявлений о Зеленском Трамп окончательно раскрыл карты: какие у него планы на Украину

Риторика президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме снова продемонстрировала, что тот не изменился. Перед саммитом на Аляске президент США в одно мгновение забыл все угрозы и оскорбления в адрес Путина. Более того, снова начались разговоры о Зеленском, который якобы начал эту войну. И это речь о том самом Зеленском, который пришел к власти с идеей встретиться с Путиным и договориться "где-то на середине". Того самого Зеленского, убеждающего всех на Мюнхенской конференции, что россияне не хотят войны. Того самого Зеленского, который не реагировал на разведданные из США, чтобы не провоцировать Путина. Об этом пишет политический обозреватель и блогер Сергей Марченко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это максимально дерзкое и несправедливое обвинение Зеленского в том, к чему он не имеет ни малейшего отношения, очень откровенно говорит о намерениях Трампа на встрече с Путиным. Не было никакого разворота Трампа в Украину. Все его обещания Петриотов оказались просто тупым разводняком и дымовым занавесом для истинных намерений: грабить Украину вместе с Путиным. Тот получает территории, а Трамп – минералы на неоккупированных территориях бесплатно. Никаких гарантий. Никакого сострадания. Никакой человечности. Примитивный, низменный грабеж прохожего, которого избили бандиты и он не может себя защитить", – отметил обозреватель.

Он отмечает, что странно выглядят сами же американцы, которые могли выделить Украине лишь 1% своего ВВП и украинцы стерли бы страну-убийцу с карты мира. Вместо этого президент США теперь отпускает Путина с награбленным, чтобы он пришел потом уже не за украинцами, а за гражданами США. И тогда уже вместо 1% ВВП американцы потеряют миллионы людей в аду ядерной войны, потому что Россия уже воспитала поколение молодых фанатичных солдат, готовых убивать и им нужно дать нового врага, когда они закончат с Украиной.

