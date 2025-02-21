После заявлений Трампа Стивен Кинг вернулся в Х: «Трамп – предатель, любящий Путина»

Американский писатель Стивен Кинг вернулся в соцсеть Илона Маска Х после продолжительного "молчания". Он это сделал на фоне заявлений Трампа об Украине и президенте Зеленском.

Стивен Кинг. Фото из открытых источников

"Просто хотел сказать, что Трамп — предатель, любящий Путина г*внюк! Это вдвойне касается Илона (Маска – ред.)" – написал автор.

Отметим, это его первое сообщение с ноября 2024 года, когда он объявил, что покидает эту соцсеть из-за "токсичной атмосферы". В течение всей полномасштабной войны мужчина неоднократно поддерживал Украину и осуждал действия РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что соцсеть миллиардера Илона Маска Х (кол. Twitter) покинули вице-премьер Испании Йоланда Диас и министры культуры и молодежи. Об этом сообщили в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Диас объяснила свое решение, в частности, непристойным поведением Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Не собираюсь быть частью соцсети, базирующейся на алгоритмах для продвижения ксенофобских идей против прав человека и содействия крайним правым в мире", – сказала она в интервью RTVE.

Министры культуры и молодежи Эрнест Уртасун и Сира Рего разделяют позицию Диаса и переходят к соцсети Bluesky.

20 января сеть Х покинули более 80 французских общественных организаций. Также ранее аккаунты в Х отказались в мэрии Парижа, Минобороны Германии и бельгийской газете De Morgen.